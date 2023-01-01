巴拿馬巴爾博亞兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.863951.097491.42991.489991.652090.9575518.9568
1 GBP1.1574711.2702105.8271.724611.912231.1083421.9418
1 USD0.911250.787278183.3151.357751.505460.872617.2743
1 INR0.01093730.009449410.012002610.01629660.01806950.01047350.207337

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如何將巴拿馬巴爾博亞兌換成to Jersey pounds

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巴拿馬巴爾博亞澤西鎊兌換率
1 PAB0.78732 JEP
5 PAB3.93659 JEP
10 PAB7.87318 JEP
20 PAB15.74636 JEP
50 PAB39.36590 JEP
100 PAB78.73180 JEP
250 PAB196.82950 JEP
500 PAB393.65900 JEP
1000 PAB787.31800 JEP
2000 PAB1574.63600 JEP
5000 PAB3936.59000 JEP
10000 PAB7873.18000 JEP
澤西鎊巴拿馬巴爾博亞兌換率
1 JEP1.27013 PAB
5 JEP6.35065 PAB
10 JEP12.70130 PAB
20 JEP25.40260 PAB
50 JEP63.50650 PAB
100 JEP127.01300 PAB
250 JEP317.53250 PAB
500 JEP635.06500 PAB
1000 JEP1270.13000 PAB
2000 JEP2540.26000 PAB
5000 JEP6350.65000 PAB
10000 JEP12701.30000 PAB