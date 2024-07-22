巴拿馬巴爾博亞兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌冰島克朗的匯率目前為138.090，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.396%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌冰島克朗的匯率波動，在24-07-2024高見138.225，並在22-07-2024低見137.440。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.291%。