巴拿馬巴爾博亞兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌幾內亞法郎的匯率目前為8,577.500，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.359%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌幾內亞法郎的匯率波動，在24-07-2024高見8,619.520，並在23-07-2024低見8,560.090。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.606%。