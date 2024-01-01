巴拿馬巴爾博亞兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌甘比亞達拉西的匯率目前為68.529，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.150%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌甘比亞達拉西的匯率波動，在25-07-2024高見68.589，並在21-07-2024低見67.750。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.149%。