巴拿马巴波亚 至冈比亚达拉西 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至冈比亚达拉西 的汇率目前为 70.431，较昨日变动 0.187%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.294%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至冈比亚达拉西 的汇率在 21-10-2024 的最高点 70.431 和 15-10-2024 的最低点 69.482 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 1.075%。