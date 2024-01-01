巴拿馬巴爾博亞兌吉布地法郎匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌吉布地法郎的匯率目前為177.883，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.118%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌吉布地法郎的匯率波動，在25-07-2024高見177.894，並在23-07-2024低見177.635。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.115%。