巴拿马巴波亚 至吉布提法郎 汇率历史

今日 巴拿马巴波亚 至吉布提法郎 的汇率目前为 177.961，较昨日变动 0.111%。过去一周，巴拿马巴波亚 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.063%。

过去一周，巴拿马巴波亚 至吉布提法郎 的汇率在 18-10-2024 的最高点 177.969 和 18-10-2024 的最低点 177.534 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 18-10-2024，价值下降了 -0.244%。