巴拿馬巴爾博亞兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌維德角埃斯庫多的匯率目前為101.885，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.245%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在24-07-2024高見102.148，並在21-07-2024低見101.479。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.159%。