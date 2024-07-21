巴拿馬巴爾博亞兌白俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌白俄羅斯盧布的匯率目前為3.270，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.020%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌白俄羅斯盧布的匯率波動，在21-07-2024高見3.276，並在25-07-2024低見3.269。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.162%。