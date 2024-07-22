巴拿馬巴爾博亞兌不丹努扎姆匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌不丹努扎姆的匯率目前為83.724，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.013%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌不丹努扎姆的匯率波動，在25-07-2024高見83.788，並在22-07-2024低見83.610。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.096%。