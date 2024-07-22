巴拿馬巴爾博亞兌巴西雷亞爾匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌巴西雷亞爾的匯率目前為5.656，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.039%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌巴西雷亞爾的匯率波動，在26-07-2024高見5.668，並在22-07-2024低見5.544。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.213%。