巴拿馬巴爾博亞兌巴林第納爾匯率歷史紀錄

今日，巴拿馬巴爾博亞兌巴林第納爾的匯率目前為0.377，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，巴拿馬巴爾博亞兌巴林第納爾的匯率波動，在21-07-2024高見0.377，並在25-07-2024低見0.377。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.015%。