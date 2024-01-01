阿曼里亞爾兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌越南盾的匯率目前為65,768.800，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.054%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌越南盾的匯率波動，在24-07-2024高見65,900.000，並在26-07-2024低見65,737.700。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.086%。