阿曼里亞爾兌湯加帕安加匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌湯加帕安加的匯率目前為6.102，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.788%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌湯加帕安加的匯率波動，在26-07-2024高見6.193，並在21-07-2024低見5.994。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了2.329%。