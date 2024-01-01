阿曼里亞爾兌新加坡元匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌新加坡元的匯率目前為3.487，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.202%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌新加坡元的匯率波動，在22-07-2024高見3.497，並在24-07-2024低見3.484。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.124%。