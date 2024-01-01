阿曼里亞爾兌羅馬尼亞列伊匯率歷史紀錄

今日，阿曼里亞爾兌羅馬尼亞列伊的匯率目前為11.894，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿曼里亞爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.233%。

在過去一星期，阿曼里亞爾兌羅馬尼亞列伊的匯率波動，在24-07-2024高見11.923，並在21-07-2024低見11.844。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.170%。