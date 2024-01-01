墨西哥比索兌贊比亞克瓦查匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌贊比亞克瓦查的匯率目前為1.415，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.077%。

在過去一星期，墨西哥比索兌贊比亞克瓦查的匯率波動，在22-07-2024高見1.448，並在25-07-2024低見1.405。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.791%。