墨西哥比索兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌烏干達先令的匯率目前為201.972，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.345%。

在過去一星期，墨西哥比索兌烏干達先令的匯率波動，在22-07-2024高見206.380，並在25-07-2024低見201.395。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.819%。