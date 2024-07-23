墨西哥比索兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為0.959，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.800%。

在過去一星期，墨西哥比索兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在23-07-2024高見0.989，並在25-07-2024低見0.956。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.724%。