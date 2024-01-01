墨西哥比索兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為4.573，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.724%。

在過去一星期，墨西哥比索兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在23-07-2024高見4.736，並在25-07-2024低見4.553。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.812%。