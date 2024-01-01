墨西哥比索兌肯雅先令匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌肯雅先令的匯率目前為7.074，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.192%。

在過去一星期，墨西哥比索兌肯雅先令的匯率波動，在23-07-2024高見7.360，並在26-07-2024低見7.067。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.940%。