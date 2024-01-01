墨西哥比索兌吉布地法郎匯率歷史紀錄

今日，墨西哥比索兌吉布地法郎的匯率目前為9.636，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，墨西哥比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.117%。

在過去一星期，墨西哥比索兌吉布地法郎的匯率波動，在22-07-2024高見9.924，並在25-07-2024低見9.586。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.792%。