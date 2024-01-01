開曼群島元兌塔吉克斯坦索莫尼匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率目前為13.017，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，開曼群島元兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率波動，在21-07-2024高見13.017，並在25-07-2024低見12.989。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.209%。