開曼群島元兌薩爾瓦多科龍匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌薩爾瓦多科龍的匯率目前為10.671，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，開曼群島元兌薩爾瓦多科龍的匯率波動，在21-07-2024高見10.671，並在21-07-2024低見10.671。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了0.000%。