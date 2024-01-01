開曼群島元兌緬甸緬元匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌緬甸緬元的匯率目前為2,562.540，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，開曼群島元兌緬甸緬元的匯率波動，在23-07-2024高見2,564.630，並在22-07-2024低見2,562.350。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.082%。