開曼群島元兌柬埔寨瑞爾匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌柬埔寨瑞爾的匯率目前為5,009.760，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.024%。

在過去一星期，開曼群島元兌柬埔寨瑞爾的匯率波動，在22-07-2024高見5,012.800，並在26-07-2024低見5,005.070。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.094%。