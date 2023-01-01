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1 EUR10.86381.096791.41271.489261.652030.9577518.9499
1 GBP1.1576811.26965105.8291.724121.912561.1087621.9383
1 USD0.911850.787619183.35251.357951.506360.873317.279
1 INR0.01093940.009449250.011997210.01629170.01807220.01047720.2073

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如何將開曼群島元兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

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  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇KYD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

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開曼群島元澤西鎊兌換率
1 KYD0.94898 JEP
5 KYD4.74489 JEP
10 KYD9.48977 JEP
20 KYD18.97954 JEP
50 KYD47.44885 JEP
100 KYD94.89770 JEP
250 KYD237.24425 JEP
500 KYD474.48850 JEP
1000 KYD948.97700 JEP
2000 KYD1897.95400 JEP
5000 KYD4744.88500 JEP
10000 KYD9489.77000 JEP
澤西鎊開曼群島元兌換率
1 JEP1.05377 KYD
5 JEP5.26885 KYD
10 JEP10.53770 KYD
20 JEP21.07540 KYD
50 JEP52.68850 KYD
100 JEP105.37700 KYD
250 JEP263.44250 KYD
500 JEP526.88500 KYD
1000 JEP1053.77000 KYD
2000 JEP2107.54000 KYD
5000 JEP5268.85000 KYD
10000 JEP10537.70000 KYD