開曼群島元兌圭亞那元匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌圭亞那元的匯率目前為254.695，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.120%。

在過去一星期，開曼群島元兌圭亞那元的匯率波動，在24-07-2024高見254.939，並在24-07-2024低見253.902。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.360%。