開曼群島元兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌幾內亞法郎的匯率目前為10,460.400，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.359%。

在過去一星期，開曼群島元兌幾內亞法郎的匯率波動，在24-07-2024高見10,511.600，並在23-07-2024低見10,439.100。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.607%。