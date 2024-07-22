開曼群島元兌埃及鎊匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌埃及鎊的匯率目前為58.951，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.165%。

在過去一星期，開曼群島元兌埃及鎊的匯率波動，在22-07-2024高見59.104，並在22-07-2024低見58.791。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.245%。