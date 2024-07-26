開曼群島元兌多明尼加比索匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌多明尼加比索的匯率目前為72.265，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.177%。

在過去一星期，開曼群島元兌多明尼加比索的匯率波動，在26-07-2024高見72.293，並在26-07-2024低見72.067。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.280%。