開曼群島元兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌智利比索的匯率目前為1,163.060，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.579%。

在過去一星期，開曼群島元兌智利比索的匯率波動，在26-07-2024高見1,163.060，並在22-07-2024低見1,147.950。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.595%。