開曼群島元兌博茨瓦納普拉匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌博茨瓦納普拉的匯率目前為16.502，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.068%。

在過去一星期，開曼群島元兌博茨瓦納普拉的匯率波動，在23-07-2024高見16.615，並在22-07-2024低見16.480。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.544%。