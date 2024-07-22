開曼群島元兌不丹努扎姆匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌不丹努扎姆的匯率目前為102.102，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.014%。

在過去一星期，開曼群島元兌不丹努扎姆的匯率波動，在25-07-2024高見102.180，並在22-07-2024低見101.963。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.096%。