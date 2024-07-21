開曼群島元兌巴哈馬元歷史匯率
歡迎查看開曼群島元兌巴哈馬元歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由28-07-2019至28-07-2024）的開曼群島元（KYD）兌巴哈馬元（BSD）的歷史匯率走勢。
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開曼群島元兌巴哈馬元匯率歷史紀錄
今日，開曼群島元兌巴哈馬元的匯率目前為1.220，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。在過去一星期，開曼群島元兌巴哈馬元的匯率波動，在21-07-2024高見1.220，並在21-07-2024低見1.220。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了0.000%。
如何將開曼群島元兌換成巴哈馬元
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇KYD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇BSD你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前KYD兌BSD的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。