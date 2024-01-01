開曼群島元兌巴林第納爾匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌巴林第納爾的匯率目前為0.460，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，開曼群島元兌巴林第納爾的匯率波動，在21-07-2024高見0.460，並在25-07-2024低見0.460。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.015%。