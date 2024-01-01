開曼群島元兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌阿根廷比索的匯率目前為1,132.920，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.500%。

在過去一星期，開曼群島元兌阿根廷比索的匯率波動，在25-07-2024高見1,133.380，並在21-07-2024低見1,127.280。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.197%。