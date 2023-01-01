2000 科威特第納爾兌to Laotian kips

以實時匯率將KWD兌換成LAK

2000 kwd
133540200.00 lak

1.00000 KWD = 66770.10000 LAK

21:00 市場匯率
關注此匯率
在外國網站購物時慳得更多

KWD兌LAK走勢

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 LAK
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.051587.57151.436451.668120.94819.0225
1GBP1.1547311.2142101.1221.658721.926231.0946921.9658
1USD0.9510.823588183.28251.36611.586420.901618.0908
1INR0.01141920.009889080.012007310.01640320.01904870.01082580.217222

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將科威特第納爾兌換成to Laotian kips

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇KWD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇LAK你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前KWD兌LAK的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

科威特第納爾熱門貨幣組合

KWD兌USD

KWD兌INR

KWD兌EUR

KWD兌ZAR

KWD兌AUD

KWD兌NZD

KWD兌NGN

KWD兌AED

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
科威特第納爾老撾基普兌換率
1 KWD66770.10000 LAK
5 KWD333850.50000 LAK
10 KWD667701.00000 LAK
20 KWD1335402.00000 LAK
50 KWD3338505.00000 LAK
100 KWD6677010.00000 LAK
250 KWD16692525.00000 LAK
500 KWD33385050.00000 LAK
1000 KWD66770100.00000 LAK
2000 KWD133540200.00000 LAK
5000 KWD333850500.00000 LAK
10000 KWD667701000.00000 LAK
老撾基普科威特第納爾兌換率
1 LAK0.00001 KWD
5 LAK0.00007 KWD
10 LAK0.00015 KWD
20 LAK0.00030 KWD
50 LAK0.00075 KWD
100 LAK0.00150 KWD
250 LAK0.00374 KWD
500 LAK0.00749 KWD
1000 LAK0.01498 KWD
2000 LAK0.02995 KWD
5000 LAK0.07488 KWD
10000 LAK0.14977 KWD