科摩羅法郎兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌新台幣的匯率目前為0.072，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.001%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌新台幣的匯率波動，在22-07-2024高見0.073，並在24-07-2024低見0.072。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.144%。