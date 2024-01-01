科摩羅法郎兌埃及鎊匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌埃及鎊的匯率目前為0.107，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.088%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌埃及鎊的匯率波動，在22-07-2024高見0.107，並在25-07-2024低見0.106。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.225%。