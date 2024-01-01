埃塞俄比亞比爾兌牙買加元匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌牙買加元的匯率目前為2.708，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.074%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌牙買加元的匯率波動，在24-07-2024高見2.713，並在23-07-2024低見2.702。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.263%。