埃塞俄比亞比爾兌海地古德匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌海地古德的匯率目前為2.271，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.513%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌海地古德的匯率波動，在21-07-2024高見2.287，並在26-07-2024低見2.271。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.605%。