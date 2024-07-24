埃塞俄比亞比爾兌阿爾及利亞第納爾匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌阿爾及利亞第納爾的匯率目前為2.324，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.147%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌阿爾及利亞第納爾的匯率波動，在24-07-2024高見2.334，並在26-07-2024低見2.323。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.247%。