埃塞俄比亞比爾兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，埃塞俄比亞比爾兌維德角埃斯庫多的匯率目前為1.763，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，埃塞俄比亞比爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.154%。

在過去一星期，埃塞俄比亞比爾兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在24-07-2024高見1.771，並在21-07-2024低見1.758。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.280%。