阿爾及利亞第納爾兌印尼盾匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌印尼盾的匯率目前為121.341，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.675%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌印尼盾的匯率波動，在26-07-2024高見121.361，並在23-07-2024低見120.398。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.271%。