阿爾及利亞第納爾兌博茨瓦納普拉匯率歷史紀錄

今日，阿爾及利亞第納爾兌博茨瓦納普拉的匯率目前為0.101，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿爾及利亞第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.125%。

在過去一星期，阿爾及利亞第納爾兌博茨瓦納普拉的匯率波動，在23-07-2024高見0.101，並在22-07-2024低見0.101。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.566%。