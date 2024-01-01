多明尼加比索兌巴基斯坦盧比匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌巴基斯坦盧比的匯率目前為4.700，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.010%。

在過去一星期，多明尼加比索兌巴基斯坦盧比的匯率波動，在26-07-2024高見4.713，並在22-07-2024低見4.694。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.279%。