多明尼加比索兌阿爾巴尼亞列克匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌阿爾巴尼亞列克的匯率目前為1.559，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.104%。

在過去一星期，多明尼加比索兌阿爾巴尼亞列克的匯率波動，在24-07-2024高見1.567，並在22-07-2024低見1.554。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.269%。