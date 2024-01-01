吉布地法郎兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌坦桑尼亞先令的匯率目前為15.050，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.157%。

在過去一星期，吉布地法郎兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見15.142，並在22-07-2024低見14.928。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.037%。