吉布地法郎兌阿曼里亞爾匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌阿曼里亞爾的匯率目前為0.002，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.108%。

在過去一星期，吉布地法郎兌阿曼里亞爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.002，並在25-07-2024低見0.002。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.115%。